الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يسيطر على جزيرة الفحم

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:50 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
طباعة
سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، على جزيرة الفحم بمشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، وتواصل التقدم باتجاه محور أبوسليم، حسبما أفادت قناة 218 الليبية، نقلا عن مصدر عسكري من الكتيبة 210 التابعة للجيش الليبي.

وقال المصدر، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على جزيرة الفحم في عملية عسكرية منظمة، وصادرت سيارة مسلحة وأسلحة وذخائر، وتحفظت على 3 جثث لمقاتلين سوريين، وضبطت 3 مقاتلين من الجنسية التشادية.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل التقدم باتجاه محور أبوسليم، وأن مسلحي الوفاق تركوا جزءًا من تمركزاتهم وأسلحتهم وتموينهم خلفهم بعد احتدام المعارك، مؤكدًا أنهم في انتظار تعليمات غرفة العمليات لنشر مواقع التمركز والمراصد بعد السيطرة على مواقع جديدة جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت في وقت سابق من اليوم، على منطقة الهيشة جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، مؤكدًا أن قواته كبدت ميليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة مزيدا من الخسائر.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الخارجية: بيان أثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة مضلل

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة

منذ حوالي 3 ساعات

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

الصور

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

يبدأ بعد قليل.. تفاصيل أول خسوف للقمر في 2020

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

أيام زمان

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

الصحة

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

الباراسيتامول يحولك لـ«زومبي»

أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية

دراسة: مناشف الحمامات منازل للجراثيم

الرئيس نيوز

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في ليبيا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا السبت لمدة 6 ساعات

ابنة قاسم سليماني تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة (صورة)

تطور مفاجئ.. استدعاء نانسي عجرم وتفريغ الهواتف المحمولة

منوعات

أستراليا تنهي حياة الحيوانات المصابة بحروق

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

كشكول

هل أصدرت دار علوم القاهرة شهادات في تخصصات غير موجودة؟.. العميد يجيب

"مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي".. باكورة مشروعات تخرج إعلام الأكاديمية العربية

مستند.. التعليم تلغي قرارات "عمر" المنظمة للندب والإعارة للمعلمين

"دار علوم القاهرة" تكشف حقيقة الخلاف مع إدارة الجامعة

إسلام سياسي

الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

وصول طارق لطفى ومحمد فراج إلى حفل توزيع «ساويرس الثقافية»

بشرى ونجيب فى الصفوف الأولى بحفل توزيع «ساويرس الثقافية»

وصول هيثم الحاج إلى حفل توزيع «ساويرس الثقافية»

لوحات فنية لأطفال الغربية احتفالا بعيد الشرطة

صفحتنا ع الفيس بوك