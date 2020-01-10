الجيش الليبى يسيطر على جزيرة الفحم

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، على جزيرة الفحم بمشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس، وتواصل التقدم باتجاه محور أبوسليم، حسبما أفادت قناة 218 الليبية، نقلا عن مصدر عسكري من الكتيبة 210 التابعة للجيش الليبي.



وقال المصدر، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على جزيرة الفحم في عملية عسكرية منظمة، وصادرت سيارة مسلحة وأسلحة وذخائر، وتحفظت على 3 جثث لمقاتلين سوريين، وضبطت 3 مقاتلين من الجنسية التشادية.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش تواصل التقدم باتجاه محور أبوسليم، وأن مسلحي الوفاق تركوا جزءًا من تمركزاتهم وأسلحتهم وتموينهم خلفهم بعد احتدام المعارك، مؤكدًا أنهم في انتظار تعليمات غرفة العمليات لنشر مواقع التمركز والمراصد بعد السيطرة على مواقع جديدة جنوب العاصمة طرابلس.



وكانت قوات الجيش الوطني سيطرت في وقت سابق من اليوم، على منطقة الهيشة جنوب شرقي مدينة مصراتة.



وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش أن القوات المسلحة تتقدم إلى محمية الهيشة شرقي مصراتة، مؤكدًا أن قواته كبدت ميليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة مزيدا من الخسائر.