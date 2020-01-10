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زاهى حواس: المتحف الكبير هدية السيسى للعالم (فيديو)

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:47 م
زاهي حواس
زاهي حواس
أحلام عبدالرحمن
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قال زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، إن المعبد اليهودي بالإسكندرية عامل جذب للسياح، لأن السائح الأمريكي مسيحيًا أو يهوديًا يبحث عن مصر كدولة، وإن كان من الممكن أن تهتم بالتراث اليهودي أم لا، مشيرًا إلى أن هذا المعبد إلى جانب معبد موسى بن ميمون بالقاهرة، أجمل وأهم رسالة ترسلها مصر للعالم كله.

وأضاف حواس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المعبد اليهودي في الإسكندرية سيكون رقم واحد في الزيارة بعد مكتبة الإسكندرية".

وأشاد حواس، بما يتم إنجازه في المتحف المصري الكبير، قائلًا: "إنجاز وإعجاز غير عادي. المتحف الكبير هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للعالم كله في القرن 21".

وبالنسبة لنقل تماثيل الكباش إلى ميدان التحرير، قال حواس إنه لا يحبذ وجود آثار في الميادين، لكن ميدان التحرير له خصوصية، وهو أعظم ميدان في الدنيا، مردفًا: "لا مانع نضع فيه مسلة وأثر يعطي للميدان أهمية أكثر، وأتمنى نحافظ على المسلة والتماثيل الأربعة من المخربشات".

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