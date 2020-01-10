سفينة روسية تقترب بشكل «عدائي» من مدمرة أمريكية ببحر العرب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إن سفينة حربية روسية كادت أن تسبب تصادم في بحر العرب.



وأوضح البنتاجون، وفق "سكاي نيوز" عربية، إن السفينة الروسية اقتربت بشكل عدائي من مدمرة أمريكية في شمال بحر العرب.



وأرسلت روسيا سفينة الصواريخ (مارشال أوستينوف) إلى سوريا وسط مخاوف من اندلاع مواجهة بين أمريكا وإيران في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى خلال غارة جوية أمريكية في بغداد.



وعبرت السفينة الحربية مضيقي (البوسفور) و(الداردانيل)، ودخلت البحر المتوسط في طريقها لسوريا، حيث أنه وفقا للتقارير، تم إرسال السفينة الحربية القوية التابعة للأسطول الروسي إلى ساحل سوريا دون تخطيط مسبق، بسبب مواجهة عسكرية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في هذه المنطقة.