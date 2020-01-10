لبنان يحقق مع زوجة غصن

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ألبرت سرحان، في بيان اليوم الجمعة، إن النيابة العامة سوف تستدعي كارول زوجة كارلوس غصن الرئيس المقال لشركة نيسان؛ للتحقيق معها عند وصول مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية الإنتربول بحقها.



وأضاف البيان أن كارول "سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها.. فور ورود نشرة الإنتربول".