فحص 860 مريضا وصرف الدواء بالمجان في طنطا

نظمت أمانة ثان طنطا بحزب مستقبل وطن، برئاسة عابد زهرة، اليوم، قافلة طبية شاملة بالجمعية الخيرية بالجلاء، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير مزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا.



وأوضح عابد زهرة، أن القافلة شهدت توافد كبير من الأهالي، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد 860 مريضا في مختلف التخصصات وصرف الأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة للمستشفيات المتعاقد معها ضمن مشروع العلاج لحزب مستقبل وطن.