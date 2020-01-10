«باقي 26».. مقتل وإصابة 9 جنود أتراك فى ليبيا

قتل 3 جنود أتراك وأصيب 6 آخرون خلال معارك في ليبيا، وفقًا لقناة ليبيا.



ونقلت القناة عن صحيفة "أحوال" التركية، أن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها إلى تركيا.



ولم تنشر الصحيفة التركية أي معلومات إضافية حول مكان مقتلهم، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إرسال 35 عسكريا إلى طرابلس لمساندة حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فايز السراج والميليشيات الداعمة لها، وهو ما اعتبر غزوًا لليبيا.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن دفعة جديدة من المسلحين السوريين وصلت إلى ليبيا، ليرتفع عدد المرتزقة الموالين لتركيا إلى أكثر من 1000 مرتزق.



وقال المرصد إن عدد المسلحين الموالين لتركيا بات أكثر من 1250 بعد وصول أكثر من 250 في الدفعة الأولى لفيلق الشام، مشيرًا إلى أن 2000 آخرين يستعدون للانتقال إلى ليبيا.