الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«باقي 26».. مقتل وإصابة 9 جنود أتراك فى ليبيا

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:38 م
جنود أتراك
جنود أتراك
عبير سليم
طباعة
قتل 3 جنود أتراك وأصيب 6 آخرون خلال معارك في ليبيا، وفقًا لقناة ليبيا.

ونقلت القناة عن صحيفة "أحوال" التركية، أن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها إلى تركيا.

ولم تنشر الصحيفة التركية أي معلومات إضافية حول مكان مقتلهم، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إرسال 35 عسكريا إلى طرابلس لمساندة حكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فايز السراج والميليشيات الداعمة لها، وهو ما اعتبر غزوًا لليبيا.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن دفعة جديدة من المسلحين السوريين وصلت إلى ليبيا، ليرتفع عدد المرتزقة الموالين لتركيا إلى أكثر من 1000 مرتزق.

وقال المرصد إن عدد المسلحين الموالين لتركيا بات أكثر من 1250 بعد وصول أكثر من 250 في الدفعة الأولى لفيلق الشام، مشيرًا إلى أن 2000 آخرين يستعدون للانتقال إلى ليبيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

بالذخيرة الحية وأحدث الأسلحة.. القوات المسلحة تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبى يمنع إبحار السفن إلى ميناءى مصراتة والخمس

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

الصور

image description

فهد عبدالباسط.. أشطر ميكانيكي في الأقصر بذراع واحد (فيديو)

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

يبدأ بعد قليل.. تفاصيل أول خسوف للقمر في 2020

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

3 احتمالات فى اجتماع واشنطن لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة

أيام زمان

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

سر اتهام فريد الأطرش لـ عبد الوهاب بالخيانة العظمى

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

الصحة

أفضل مشروب لخفض ضغط الدم

الباراسيتامول يحولك لـ«زومبي»

أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية

دراسة: مناشف الحمامات منازل للجراثيم

الرئيس نيوز

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في ليبيا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا السبت لمدة 6 ساعات

ابنة قاسم سليماني تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة (صورة)

تطور مفاجئ.. استدعاء نانسي عجرم وتفريغ الهواتف المحمولة

منوعات

أستراليا تنهي حياة الحيوانات المصابة بحروق

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

كشكول

هل أصدرت دار علوم القاهرة شهادات في تخصصات غير موجودة؟.. العميد يجيب

"مجلة وإذاعة شبابية وفيلم وثائقي".. باكورة مشروعات تخرج إعلام الأكاديمية العربية

مستند.. التعليم تلغي قرارات "عمر" المنظمة للندب والإعارة للمعلمين

"دار علوم القاهرة" تكشف حقيقة الخلاف مع إدارة الجامعة

إسلام سياسي

الأزهر يستجيب لـ «زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حفتر لم يقع فى الفخ
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد أبوزهرة.. الناطق بالحق بشجاعة نادرة
مؤمن المحمدي
«لغة» صلاح جاهين
د.كريمة الحفناوى
سياسات ترامب وأردوغان تشعل فتيل الحرب
المزيد

الثقافة

وصول طارق لطفى ومحمد فراج إلى حفل توزيع «ساويرس الثقافية»

بشرى ونجيب فى الصفوف الأولى بحفل توزيع «ساويرس الثقافية»

وصول هيثم الحاج إلى حفل توزيع «ساويرس الثقافية»

لوحات فنية لأطفال الغربية احتفالا بعيد الشرطة

صفحتنا ع الفيس بوك