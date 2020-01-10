تعود لأيام القذافي.. تركيا تسعى للحصول على 2.7 مليار دولار من ليبيا

تعتزم تركيا، توقيع اتفاق تعويضي بشكل مبدئي، بقيمة 2.7 مليار دولار، في فبراير المقبل، عن أعمال نفذت في ليبيا خلال عهد القذافي وكان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011، في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية.



وبحسب قناة العربية الإخبارية، تحاول تركية كسب استثمارات لمصالحها بعلاقاتها مع حكومة الوفاق الليبية، مشيرة إلى أنه بعد توقيع اتفاق أمني وبحري رفضهما البرلمان الليبي، فقد يبدو أن الاتفاق الجديد يلوح في الأفق، ويعيد فتح الأبواب والأموال التي حجبت بعد سقوط معمر القذافي.



ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوفاق الليبية غير المعتمدة، فايز السراج، يوم 27 نوفمبر الماضي، اتفاق أمني وبحري.



وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم.



كما أضاف في مقابلة مع وكالة رويترز أن "العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة انتهى. وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان".



وقال إن الاتفاق الذي كان من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.



وأشار أكسوي إلى أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.



كما قال إنه "جرى توقيع عقود جديدة لمشروعات مثل محطات طاقة ومشاريع إسكان ومراكز تجارية. وجرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليس بمقدور أصحاب المشاريع الذهاب إلى البلاد منذ أبريل لأسباب أمنية."



ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا.