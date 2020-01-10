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عن «قادر 2020».. خبير عسكرى: الجيش جاهز لتأمين الأرض والعرض

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:20 م
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
أحلام عبدالرحمن
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علق اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على المناورة "قادر 2020" التى أعلنت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ المرحلة النهائية منها خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة 5 وحدات من القوات المسلحة، قائلًا إنها لا تعني الذهاب للحرب خارج الأراضي المصرية.

وأضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المناورة لا علاقة لها بأي دولة، وإنما هي استعداد القوات المسلحة لتنفيذ أوامر الشعب المصري، وهدفها تأمين الأرض والعرض، وعقيدتها لا تسمح لخروجها خارج أرضها إلا من خلال تنظيمات دولية".

وأردف: "لم ولن يحدث أن تخرج مصر للحرب خارج أرضها كما يتردد على فيسبوك، أما مناوشات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، فالشعب الليبي كفيل بها، وما فعله رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بالاتفاق مع أردوغان جعل القبائل الليبية تنتفض وتقول إن الليبيين لن يتركوا ارضهم للسراج، يتصرف بها، الشعب الليبي أرضه لن يقترب منها".

واختتم: "مصر تميل للحل السلمي بالمقام الأول، لكن إن أصر أردوغان على القتال، وعلى نقل الدواعش، هو حر يشيل شيلته، لكن الباب العالي (تركيا) لا يجرؤ يتحرك بجندي واحد تركي على الأراضي الليبية".

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