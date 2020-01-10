الوجه الآخر لـ عمر الشريف.. «غنى وقدم عروضًا استعراضية»

كشف الفنان العالمي عمر الشريف في حوار أجراه معه الصحفي سيد فرغلي في ستينات القرن الماضي، أنه قام بالغناء في فيلم انجليزي اسمه "فتاة مرحة"، وأدى عمر الشريف أكثر من وصلة غنائية استعراضية، حتى أن إحدى شركات إنتاج الاسطوانات في لندن، طلبت منه أن يسجل اسطوانات غنائية ليتم طرحها في الأسواق، لكنه رفض خوفًا من أن تؤثر هذه الخطوة على مشواره كممثل في أوروبا.



وقال عمر الشريف أن الدور كان يقتضي أن يقوم بوصلات غنائية مع البطلة، مع بعض الأداء الاستعراضي، ولم يرى في ذلك غرابة، فالممثل لابد أن يمتلك قدرًا من الجسارة ولا يهاب هذه الخطوة، بل لابد أن يكون مستعدًا لها.



وأشار عمر الشريف إن ما شجعه على الغناء، هو الممثل ريكس هاريسون، الذي وافق على الغناء في فيلم "سيدتي الجميلة"، فلم يكن ريكس مطربًا، لكنه أدي الغناء بما يتناسب مع الدور بطريقة ممتازة.



وكشف عمر الشريف في حواره عن الأغاني التي لحنها له بليغ حمدي "كانت أغان صغيرة جدًا ينطبق عليها كلامي السابق، وهي ضرورية لسياق حوادث مسلسلة "أنف وثلاث عيون" التى سجلتها في إذاعة الشرق الأوسط".