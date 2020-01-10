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عالم

عقوبات أمريكية جديدة على إيران

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:54 م
وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو
وكالات
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أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق، تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية".

وعقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، مؤتمرا صحفيا منذ قليل، أعلنا فيه مواصلة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال بومبيو: "سنواصل فرض عقوبات على إيران حتى توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار، إلا أن العقوبات التي سيتم فرضها ستشمل 8 مسئولين من قوات الباسيج والمجلس القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتل المحتجين".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن العقوبات تستهدف مسئولين إيرانيين كبارا بسبب أنشطتهم الإرهابية، لافتا إلى أنها عقوبات سياسية ودبلوماسية.

وأضاف: "هدفنا منع إيران من مواصلة زعزعة استقرار المنطقة".

وأعلنت إيران في وقت سابق عن قصف صواريخ قاعدة "عين الأسد"، مقر تمركز القوات الأمريكية في العراق، توالت ردود الفعل في المنطقة والعالم.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردًا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

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