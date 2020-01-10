وزير خارجية العراق يبحث هاتفيًا مع نظيره الباكستانى الأوضاع

تلقى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الباكستاني محمود قريشي، بحثا فيه مستجدات الأوضاع في العراق، وتداعياتها على المنطقة.



وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أنه جرى في الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في العراق، وتداعياتها على المنطقة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين بغداد وإسلام آباد، والتأكيد على أهمّية الدفع بتطويرها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المُشترَكة للبلدين الصديقين، وتعزيز التشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

