روسيا: سفير أمريكا الجديد يصل موسكو أواخر يناير

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، عن أن السفير الأمريكي الجديد لدى روسيا جون سوليفان سيصل موسكو أواخر يناير الجاري.



وأكد ريابكوف، خلال مشاركته في أحدث جولات الحوار الاستراتيجي بين روسيا واليابان في طوكيو، أن سوليفان سيتواجد في موسكو قبل نهاية هذا الشهر.



وفي الـ12 من ديسمبر الماضي، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح سوليفان، الذي كان نائبًا وزير الخارجية؛ لشغل منصب سفير أمريكا لدى روسيا الاتحادية، وفي الـ23 من ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، عن تعيين سوليفان​، سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في ​روسيا.

