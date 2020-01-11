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اقتصاد

«الإيكونومست» تتوقع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى 24% خلال 2020

السبت 11/يناير/2020 - 06:41 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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احتل الجنيه المصري المرتبة الثانية عالميًا، بعد الروبل الروسي خلال العام الماضي 2019، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الجنيه المصري خلال عام 2020 بنسبة 24%، وسيكون واحدًا من أقوى 12 عملة تنافس الدولار خلال هذا العام، وفقًا لمجلة «الإيكونومست» البريطانية.

وأشار كبير الاقتصاديين والمدير الإقليمي لأسيا والشرق الأوسط، إلى وجود توقعات إيجابية تجاه الجنيه المصري، وأنه قد حدثت زيادات مطردة في قيمة الجنيه المصري منذ اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري في الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأضاف أيضًا أن إرتفاع جاذبية مصر الاستثمارية ترجع إلى القرار الخاص بتحرير سعر الصرف، حيث أن الأسواق قد تعافت وتجاوزت مرحلة التقلبات الاقتصادية التي أعقبت اتخاذ ذلك القرار.

وقد شهد سعر الجنيه ارتفاعًا قدره 7 قروش بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستقرار خلال الأسبوع المقبل، عند المتوسط الذي أعلنه البنك المركزي والبالغ 15.93 جنيهًا للشراء، مقابل 16.03 جنيهًا للبيع.

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن الجنيه شهد رحلة ارفاع خلال 2019، بنسبة 10% بقيمة 1.8 جنيه، ليسجل ارتفاعًا يزيد على 3 جنيه منذ تحرير سعر الصرف في 2016.

ومن جهته، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس وزيادة رصيد الاحتياطي والتقليل من معدلات الاستيراد من أهم الأسباب التي ساعدت على تحسين وضع الجنيه، لافتًا إلى أن حسن إدارة السياسة النقدية يعد سببًا رئيسيًا في تحسن وضع الجنيه.

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