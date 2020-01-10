سقوط الطائرات.. لغز «أوكرانى- إيرانى» جديد (إنفوجراف)

أثار سقوط الطائرة الأوكرانية الأسبوع الماضي التساؤلات حول كيفية سقوطها، خاصة أنها سقطت في فترة اشتد فيها الصراع الإيرانى الأمريكي في المنطقة.



وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن أنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.



وأعلن التليفزيون الإيراني، الأربعاء، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعيد إقلاعها.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ الطائرة التي كان على متنها 176 شخصًا سقطت فوق طهران، فيما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.



ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».



والطائرة الأوكرانية لم تكن الحادثة الأولى التي تقع وتدور حول أسباب وقوعها الكثير من التحقيقات والتساؤلات، والتنديدات الدولية، في أوقات التصعيد بين الدول، وترصد «الدستور» في الانفوجراف التالي حوادث لطائرات مثلت لغزًا كبيرًا.