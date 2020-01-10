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سياسي

تشكيل اللجنة العليا لانتخابات «المهندسين».. 28 فبراير

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:28 م
المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
الحسين عبيد
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شكلت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفي لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات التى من المقرر انعقادها في 28 فبراير 2020.

وتتشكل اللجنة برئاسة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان وعضوية كلًا من المهندس أحمد حشيش، عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، والمهندس حسن عبد العليم، نقيب مهندسي السويس ورئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، والمهندس هشام والي، نقيب مهندسي الفيوم وعضو مجلس النواب، ودكتور مهندس هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية وعميد كلية فنون جميلة السابق، والمهندس محمد عبد العظيم، عضو المجلس الأعلى ورئيس شركة جنوب الوادي القابضة لبترول.

كانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، الأربعاء 8 يناير الماضي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020، بمقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، مشيرة إلى أن النقابات تعمل أيام الأسبوع، عدا أيام الجمعة، والعطلات الرسمية فقط.

ويتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة: "مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، على أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 28 فبراير 2020.

وأوضحت النقابة، أنه لمجالس شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة.

وأشارت إلى أن الأماكن الخالية لمجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب، لافته إلى أن شروط الترشح وفق قرار اللجنة الرئيسية للانتخابات، برئاسة المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، المُعلنة باستمارة الترشح، هى: يمكن الترشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية، أو عضوية مجلس شعبة من نفس النقابة الفرعية التابع لها العضو، أو من مقر النقابة العامة.

كما يشترط للترشح بالانتخابات، أن يتم التقدم للترشح المهندس بنفسه، ويجوز التقدم للترشح باستخدام توكيل خاص موثق يحدد به المركز الذي يرغب العضو فى الترشح له.

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