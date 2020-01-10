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الثقافة

ورشة حكى عن قصص الأنبياء بـ«ثقافة القاهرة»

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:25 م
ثقافة القاهرة
ثقافة القاهرة
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع القاهرة، وعقد قصر ثقافة الأسمرات ورشة حكى للأطفال مع عرض أفلام كارتون، وقدم قصر ثقافة المطرية سرد قصة عن أهمية الغذاء الصحي بمكتبة الطفل، كما أعدت مكتبة sos مجلة حائط عن الكاتب إحسان عبدالقدوس في ذكرى وفاته، بينما نفذ قصر ثقافة الريحاني ورشة تشكيل صلصال بحضانة الروضة، وأقام بيت ثقافة المقاولون العرب ورشة رسم حر وأشغال بالخيط.

وعقدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة حكي بعنوان «فري المهمل»، والتي تقول إن النظام أساس النجاح وأن الإهمال يسبب الفشل والخسارة، كما قدمت المكتبة ندوة بعنوان «أمراض الشتاء» للدكتورة ميري مرقص المسئول الثقافي بالإدارة الطبية بالمعادي، قائلة إن أمراض الشتاء وهي نزلات البرد والتهاب الحلق والربو والنور فيروس وهو ميكروب في المعدة وألم المفاصل وقروح البرد وبرودة الأطراف والجلد الجاف والإنفلونزا، فلابد من غسل اليدين باستمرار ونظافة الكئوس والمناشف واستخدام المناديل الورقية وشرب الأعشاب والغرغرة بالمياه والملح والبقاء في المنزل ولبس وشاح فضفاض على الأنف والفم وأخذ الحمام الدافئ، ولبس القفازات والجوارب ووضع الكريمات المرطبة وتجنب زيادة الوزن والاكتئاب بمتابعة الأفلام المفضلة والمسلسلات الهادفة وتطعيم الإنفلونزا السنوي للوقاية، كذلك نفذت المكتبة ورشة خزف بعنوان «طبق خزفي» للدكتور محمود أبوهادية.

وعقدت مكتبة طفل المعادى ورشة حكى عن قصص الأنبياء، تناولت قصة سينا إبراهيم وولده سيدنا إسماعيل وقصة ترك سيدنا ابراهيم للسيدة هاجر وابنها إسماعيل فى الصحراء أمرًا من الله ورؤية سيدنا إبراهيم بأنه يذبح ابنه وكيف أنزل الله كبشًا ليفدى به سيدنا إسماعيل، نفذت المكتبة ورشة فوم.

وقدم قصر ثقافة المستقبل مسرح عرائس على أغاني الأطفال بحضانة الجيل الجديد، كما اختتم قصر ثقافة حلوان ورشة لعمل لوحة من الورد مع رواد القصر، كما نظم يومًا ثقافيًا ترفيهيًا بحضانة براعم الهدى الإسلامى تضمن ورشة لعمل سمكة من قشر الفستق وسرد قصة الأميرة والوحش ورسم على وجوه الأطفال، واحتفل القصر بالتعاون مع قصر الأميرة خديجة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة بتقديم عرض لفرقة انيميشن كيدز، بجانب عرضي لفرقة المولوية والتنورة مع موسيقى ثنائى على آلة القانون والطبلة قامت به فريدة عادل مع مسرح عرائس وأراجوز.

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