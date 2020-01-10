«أنوثة مفرطة».. رانيا الملاح تشعل «إنستجرام»

شاركت الفنانة السورية رانيا ملاح، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بجلسة تصوير جيدة لها.



وظهرت "ملاح" بإطلالة مثيرة؛ وارتدت فستان قصير أظهر عن جمال سيقانها، وانتعلت بوت أسود طويل، كما اعتمدت تسريحة شعر تناسبت مع إطلالتها.



يُذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا الملاح، مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، من بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".



كما يُعرض لها الآن مسلسل "الأخ الكبير" بطولة الفنان محمد رجب.