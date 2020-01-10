رئيسة الطائفة اليهودية: فخورة ببلدي مصر واتمنى تطوير كل الآثار

قالت ماجدة هارون رئيسة الطائفة اليهودية في مصر، إنها تشعر بسعادة غامرة للحدث التي تشهده مصر اليوم وهو افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية.



وأضافت" هارون" لـ الدستور" قائلًا: "شعوري اليوم بأنني فخورة ببلدي مصر"، مشيرةً إلى أنها نتمني التطوير لكل الآثار المصرية لكي نظل دائمًا حديث العالم كله بتاريخنا وحضارتنا، واوضحت أن المعبد اليهودي هو مزار أثري، ولكن لن نمنع أي من الطائفة اليهودية بإقامة الشعائر وأداء الصلاة بداخله فهو مكان للعبادة.



وأفتتح وزير السياحة والآثار اليوم معبد "إلياهو هنابي"، وهو من أقدم المعابد التى تم بنائها في الإسكندرية، وتم تسجيله فى قوائم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، حيث تضمنت أعمال ترميمه تطوير مبني المعبد بالكامل، والتدعيم الإنشائي والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلي تطوير أنظمة الإضاءة والتأمين والإنذار.