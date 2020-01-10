السودان و"الايجاد" يبحثان تعديل ميثاق المنظمة

بحثت أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، مع وركينا قيبياهو السكرتير التنفيذي لمنظمة "الايجاد"، الخطة الجديدة للمنظمة لعام 2020، وكذلك تعديل ميثاق المنظمة.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن السكرتير التنفيذي لـ "إيجاد"، أكد ضرورة التزام الدول الأعضاء بتسديد المساهمات المالية، وعقد الاجتماعات الخاصة بالمنظمة بصورة منتظمة، وذلك على كافة المستويات حتى تتحول "الايجاد" إلى مؤسسة فاعلة.



وناقش السكرتير التنفيذي مسألة توقيع بروتوكول "حرية الحركة" بين الدول الأعضاء، وكذلك خطة المائة يوم، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القوانين الداخلية والهيكل التنظيمي للمنظمة والموارد البشرية.



وعبر السكرتير التنفيذي عن تفاؤله بأن تحدث تطورات إيجابية في عمل المنظمة خلال فترة رئاسة السودان.



من جانبها، أكدت وزيرة خارجية السودان ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات والتعديلات المطلوبة حتى تلعب المنظمة دورا أكبر في المحيط الإقليمي والدولي، وكذلك زيادة ومد جسور التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنمية المستدامة.



وأشارت إلى أهمية الاهتمام بالمرأة والشباب وتقديم مقترحات إيجابية من أجل توفير فرص تدريبية وبناء القدرات الخاصة بهم.