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عالم

واشنطن: لن نبحث الانسحاب من العراق

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:05 م
القوات الامريكية
القوات الامريكية
منار أحمد
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن أي وفد سيرسل إلى العراق سيؤكد الالتزام بالعلاقات الاستراتيجية وليس الانسحاب الأمريكي.

وأضافت في بيان وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن واشنطن وبغداد بحاجة لمناقشة مسألة الأمن إضافة إلى القضايا الاقتصادية والشراكة الدبلوماسية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، إن واشنطن ترغب في الخروج من العراق "في مرحلة ما، لكن ليس الآن"، مُلوحًا في الوقت ذاته بفرض عقوبات على بغداد "إذا لم يتم التعامل معنا باحترام".

وأوضح: "في مرحلة ما نرغب بالخروج من العراق ولكن ليس الآن... لا علم لي بالرسالة التي وصلت إلى العراق حول انسحابنا".

ووصف ترامب انسحاب أمريكا في الوقت الحالي بأنه "سيكون أسوأ ما قد يحدث للعراق"، إلا أنه أكد "في النهاية يجب على العراق أن يكون قادرًا على حماية نفسه".

وأضاف ترامب: "تحدثت عن عقوبات على العراق في حال لم يتم التعامل معنا باحترام... نحن نستحق الاحترام من الجانب العراقي".

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