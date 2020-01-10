اختناق أسرة استخدمت الأخشاب لتدفئة المنزل بزفتى

تعرضت أسرة كاملة بمدينة زفتى، التابعة لمحافظة الغربية، للاختناق بسبب استخدامهم طريقة حرق الأخشاب للتدفئة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من المستشفى العام بزفتى بوصول حالات اختناق ناتجة عن تصاعد الأدخنة بمسكن أسرة كانت تحاول التغلب على برودة الجو، عن طريق تدفئة المكان ببعض الأخشاب المحترقة حتى توهجها، ثم إدخالها لمكان النوم لتدفئتهم، إلا أن النعاس غلبهم قبل إخراجها من المنزل فتصاعدت سحابة الدخان، وأدت إلى إصابتهم بالاختناق.



تم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، واستقرت حالتهم.



وتحرر محضر بالواقعة،وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث.