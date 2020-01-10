2،7 مليار جنيه لصيانة وفرش المساجد

قالت وزارة الأوقاف، إنه في مجال اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، ووفاء برسالتنا في عمارة بيوت الله، فإن إجمالي ما تم إنفاقه على إحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد في الفترة من يوليو 2013م حتى ديسمبر 2019م بلغ 2،388،221،802 جنيه لإحلال وتجديد وصيانة وترميم 3183 مسجدًا.

وأضافت في بيان أنه بلغ ما تم إنفاقه على فرش المساجد في تلك الفترة 383 مليون جنيه، لفرش 8133 مسجدًا، وبذلك يكون إجمالي ماتم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد (2،771،221،802) جنيه".



وبلغ إجمالي ما تم صرفه من المساعدات النقدية والعينية والقرض الحسن وصكوك الأضاحي وتحقيق شروط الواقفين في الفترة نفسها ما يزيد على المليار ونصف المليار جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.