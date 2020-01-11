اليوم.. يسرى عبدالله يفتتح موسم صالون فتحي إمبابي

يفتتح صالون "سحر الرواية"، للكاتب الروائي فتحي إمبابي، موسمه الثقافي الثاني، بندوة "الحداثة وما بعدها ونقد الرواية"، في السادسة مساء اليوم (السبت)، بمنزل الكاتب الروائي فتحي إمبابي.



ويتحدث في الندوة، والتي تأتي استكمالا لندوة سابقة، الناقد الدكتور يسري عبدالله، عن جدل العلاقة بين الرواية والمناهج النقدية المعاصرة، وحظيت بحضور نوعي من الروائيين والنقاد.

