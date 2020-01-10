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محافظات

بعد ترميمه بـ100 مليون.. افتتاح المعبد اليهودي بالإسكندرية (صور)

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:42 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
هبه عويضه- مها صلاح
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افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، المعبد اليهودي «إلياهو النبي» في الإسكندرية؛ وذلك عقب الانتهاء من أعمال ترميمه وتطويره.

يأتي هذا في إطار اهتمام الحكومة المصرية بالحفاظ علي جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وطبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة عام 2017.

وحضر افتتاح المعبد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد كبير من سفراء الدول الأجنبية وأعضاء مجلس النواب، وسط حضور إعلامي مصري وعالمي.

وشهد الحدث حضور عدد كبير من الإعلاميين المصريين من بينهم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور».

وقال «العناني» إنَّ «افتتاح المعبد حق من حقوق الإنسان بأن نسمح للجميع بإقامة شعائرهم، وهذه رسالتنا، وهو ما أخذناه على عاتقنا في وزارة السياحة خلال آخر عامين بترميم عدد كبير من المساجد والكنائس والمعابد، بداية من معبد إلياهو وآثار الأسرة العلوية، والقصور الحديثة، لأننا مسؤولون عن كل أثر على أرض مصر».

وزارة الآثار بدأت إجراء أعمال الترميم للمعبد اليهودي الذي يقع على مساحة 4200 متر مربع، منذ عام 2017 بتكلفة تصل نحو 100 مليون جنيه، من إجمالي مبلغ مليار و270 مليون جنيه خصصتها وزارة الآثار لتطوير وترميم 8 مشروعات أثرية على مستوى محافظات الجمهورية بينها المعبد اليهودي، والمتحف اليوناني الروماني في محافظة الإسكندرية.

يقع المعبد اليهودي (معبد الياهو حانبى) بشارع النبي دانيال ويعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية حيث يتعدى عمره 166 سنة، وتم إنشاؤه في عام 1354، إلا أنه تعرض للقصف من الحملة الفرنسية على مصر وأعيد بناؤه مرة ثانية في عام 1850 بتوجيه ومساهمة من أسرة محمد علي.

يرجع تاريخ تشييد المعبد بشكله الحالي إلى عام 1881 ميلادية نسبة إلى كنيس يهودي ويقع في شارع النبي دانيال في وسط مدينة الإسكندرية ، حيث يشتهر المعبد بأنه أقدم معابد اليهود في الشرق الأوسط على الإطلاق فقد بني على أنقاض معبد قديم تم تشييده عام 1354 ميلادية وتعرض للقصف من الحملة الفرنسية على مصر.

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