«قهوة حبشي» و«اللذة والمتعة» على مائدة دار العين.. الثلاثاء

تستضيف دار العين للنشر والتوزيع، حفل مناقشة وتوقيع رواية «قهوة حبشي» للكاتب كمال رحيم، وكتاب «اللذة والمتعة.. قراءة في سرد كمال رحيم» للدكتور محمد علي سلامة، بمقر الدار 4 ممر بهلر شارع قصر النيل، في تمام الساعة السادسة مساء الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر أن يناقش رواية «قهوة حبشي» الدكتور حسام عقل، وكتاب «اللذة والمتعة» الدكتورة رشا صالح، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، مدير عام دار العين للنشر.



وقال الدكتور محمد على سلامة أستاذ النقد العربي الحديث عن «قهوة حبشي»: «يغوص كمال رحيم في أعماق الريف، ينبش في أحراشه، ويشرح دواخل الشخصيات تشريحا روائيا، يتعامل مع شخصياته بكل جوارحها، مظهرها الخارجي، باطنها الداخلي، تقاليد القرية في المصائب والبلايا التي تحل بها، وقد أجاد في تناول الشخصيات المسحوقة والمهمشة الذين ينتمون إلى الطبقة الأدنى».



ويضيف: «ضاحي، صبي القهوة أهم شخصيات الرواية، تدور حوله الأفلاك وهو فاعل مهم في الأحداث، يحركها وتتحرك حوله، في القهوة موجود وهو عمودها، في المآتم لا يستغنى عنه، في بيت حبشي هو ركن وبمثابة ابن.. وهناك كذلك ثلاثة متسولين تعلقوا به والعجيب أن ضابط الشرطة في القرية متعاطف معهم، أما المعلم حبشي فهو شقي تائب شرع في بناء قهوة بكل ما تحت يده من مال حرام، وله ابنة تدعى عزيزة هي مصدر سعادته والشيء الجميل الذي خرج به من هذه الدنيا غير أنها وضعت أنفه في التراب».