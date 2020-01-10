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مصر

احتفالية عالمية بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء الكنيسة المرقسية

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:17 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
مها صلاح ورامي حسين
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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أعمال التطوير التي تشهدها الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

ورافق الوزير في جولته عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والسفير الياباني بالقاهرة، ونخبة من المسئولين بوزارة السياحة والآثار.

واستمع العناني لشرح مفصل عن مشروع ترميم الكنيسة، مشيرًا إلى أن الكنيسة تحتفل هذا العام بمرور 150 عامًا على إنشائها، وسيتم تنظيم احتفالية كبرى بهذه المناسبة، بحضور سفراء الدول الأجنبية.

وكنيسة مار مرقس أو الكنيسة المرقسية بالإسكندرية لها مكانة كبيرة في تاريخ الكنيسة العالمي، لأن منها كان بطاركة الإسكندرية الأقباط العلماء، وأصبحت الكنيسة المرقسية مقرًا لبطريرك الكنيسة لمدة 1000 عام، ثم انتقل المقر عدة مرات إلى أن أصبح الآن في أرض الأنبا رويس بالعباسية، وتم توسيع الكنيسة في عهد البابا أرشيلاوس الـ18 في عام 321 م، وفي عام 680 م قام البابا يوحنا السمنودي، البطريرك الأربعين، بإعادة بناء الكنيسة.

وتهدمت الكنيسة وأعيد بناؤها أكثر من مرة على مر التاريخ، وفي عام 1870 تم بناؤها على الطراز البيزنطي مع تزيينها بعدد كبير من الأيقونات الجميلة، وفي عام 1952 قام البابا يوساب الثاني بافتتاح الكاتدرائية الجديدة، وصلى أول قداس بها، وتضم الكنيسة مبنى يعود للقرن الماضي يحتوى على مقر البابا ووكيله بالإسكندرية وقاعات الكلية الإكليريكية.

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