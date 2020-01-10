«الدرس الأول» فى افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع بالهناجر

يفتتح دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة والنصف مساء بعد غد الأحد، أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع، والذي تنظمه السفارة الفلسطينية، بالتعاون مع قطاع الصندوق.



وتبدأ الفعاليات بتكريم نخبة من صناع السينما هم: المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، ومدير التصوير الدكتور سمير فرج، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والفنان الدكتور أيمن الشيوي، والفنانة والمخرجة الفلسطينية خديجة حباشنة.



ومن المقرر أن يعقب التكريم عرض فيلم "الدرس الأول" من إخراج عرين عمري، وتستمر الفعاليات حتى الأربعاء 15 يناير الجاري.