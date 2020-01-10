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السعودية: إصدار 2.7 مليون تأشيرة عمرة

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:02 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي تشمل إصدار كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، وصدور 2،716،858 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 14 من جمادى الأولى 1441هـ، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2،412،572 معتمر، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2،037،631 معتمر بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، بأن ذلك جاء حسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2،272،163 معتمر، وعن طريق المنافذ البرية 133،110 معتمر، فيما وصل 7،299 معتمر عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت بالترتيب: باكستان 568،536، تليها إندونيسيا 505،217، وثالثا جاءت الهند 292،822، ثم مصر 137،834، وماليزيا خامسا بـ124،951 معتمر، وتأتي بعدها كل من: تركيا 94،854، بنجلاديش 90،894، الجزائر 89،006، الإمارات 55،288، فلسطين 48،951 معتمر.

وأوضح المستشار المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة، أيمن بن محمد العرفج، أن عدد الوثائق التأمينية الشاملة للمعتمرين التي أصدرتها الوزارة منذ بداية عام 2020 وحتى يوم أمس الخميس للمعتمرين بلغت 179،595 وثيقة، منها 37،158 وثيقة فعالة.

يذكر أن وثيقة التأمين الشامل التي تتاح للمعتمرين من خارج المملكة تقدم لهم الخدمات الصحية وتعويضهم في حالات تأخر وإلغاء الرحلات، وحالات الوفاة ونقل الجثمان، والحوادث والكوارث من خلال رقم جواز السفر الخاص بالمعتمر.

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