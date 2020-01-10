«كاف» يشيد بالأمن المصرى قبل مواجهة الزمالك وزيسكو (صور)

أشاد مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالأمن المصري وجهوده في تأمين مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد، في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يتولى تأمينها رجال الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المتخصصة في تأمين الفعاليات الرياضية.



وأبدى مسئولو "كاف" سعادتهم من الانتشار الأمني الجيد داخل وخارج الاستاد قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين، والاحترافية التي يتعامل بها الأمن في تأمين الفعاليات الرياضية، جاء ذلك بعد تفقد "علي فتاتي" من ليبيا ومنسق عام المباراة، و"حفيظ فرجاني" من الجزائر منسق الأمن، و"إيناس مظهر" من مصر منسقة الإعلام.



وأشاد أعضاء "كاف" بحسن الاستقبال وروعة ملعب السلام، وأنهم مطمئنون على أمن المباراة لوجود الشركة الإفريقية للأمن والحراسة بالمكان، لما لها من خبرات كبيرة في تأمين اللقاءات الرياضية، وآخرها حفل "كاف" للإعلان عن أفضل لاعب إفريقي الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة.



وتؤمن الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة، واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، المباراة من الداخل والخارج، بهدف تصدير مشاهد حضارية تليق باسم وسمعة الرياضة المصرية، وحول خطة التأمين قال اللواء هشام زيد إنه يتم استقبال الجماهير عبر الأبواب الرئيسية، وإجراء عمليات التفتيش بسهولة ويسر في أسرع وقت، وضمأن وصول الجماهير والأسر المصرية للمدرجات للاستمتاع بالمباراة.



وعن دخول الجماهير، أكد "زيد" أنه سيتم دخول 3500 مشجع عبر البوابة الخامسة للدرجة الثالثة يمين، ودخول 2000 مشجع عبر البوابة السادسة للدرجة الثانية المواجهة يسار من باب 6، ويتم السماح بالدخول للدرجة الأولى يمين ويسار عبر باب 4 لـ800 مشجع، فيما يدخل اللاعبون والحكام والإعلاميون عبر باب "1" للمقصورة، حيث يسمح بدخول 100 شخص، ويدخل 100 شخص من جماهير الفريق الضيف عبر باب 6 للثانية المواجهة لليمين.



وكان مسئولو نادي الزمالك قد طلبوا من اتحاد الكرة مخاطبة "كاف" لنقل مباراة الفريق أمام زيسكو في الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا من استاد السلام إلى استاد القاهرة، ويرغب مسئولو الزمالك في خوض المباراة على استاد القاهرة لجودة أرضيته، كما أن اللاعبين تعودوا على أرضية استاد القاهرة بعد خوض الفريق مباريات الدوري عليه، إلا أنه تم رفض الطلب.



وتعادل الفريقان السبت الماضي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بهدف لكل فريق، ليحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، بينما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.