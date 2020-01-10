محافظة دمياط ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد سقوط الأمطار

شهدت محافظة دمياط، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع بمدينة رأس البر بدمياط، لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفعت الأمواج أكثر من ٣ أمتار.



وعانى أهالي مدينة عزبة البرجو التابعة لمركز دمياط، من غرق الشوارع بسبب الأمطار، وانسداد الصرف الصحي، مما تسبب في تعطل حركة السير في المدينة.



ورفعت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بدمياط حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار وكسح المياه من الشوارع.



وأكدت المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى دفع جميع المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه؛ لتحقيق السيولة المرورية وتسيير حركة المارة في الشوارع، وتجنب حدوث أي تداعيات أخرى.