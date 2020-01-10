الأزهر يستجيب لـ«زينب بكير»: «نتواصل معها لتوفير حياة كريمة لها»

تواصلت مشيخة الأزهر الشريف مع السيدة زينب بكير التي وجهتا رسالة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف تشكو فيها من ضيق الحال بعد وفاة زوجها.وكشف مصدر بمشيخة الأزهر الشريف عن أن مكتب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تواصل مع السيدة زينب بكير صباح اليوم، وعلى الفور تم تكليف قطاع المعاهد الأزهرية بالتواصل معها لدراسة الأمر لتوفير حياة كريمة لها.ومن ناحيتها قالت زينب بكير إن فضيلة الإمام الأكبر يزيد حبه في قلوب المصريين يومًا بعد يوم، لأنه معطاء ويمنح كل من حوله العلم والعمل والخير، ونعلم عنه أنه يفتح أبوابًا وينصر مظلومًا ويرد حقًا ويقضي مصالح ويصلح بين الناس ويستر عيوبنا ويمنح قوة لضعيف ويمنع ظالًما فكم له من أعمال صالحات في كل لحظة.وأضافت بكير لـ"الدستور": "كنت أعلم جيدًا أن فضيلة الإمام الأكبر إمام المسلمين لن يخذلني أبدًا، أشعر دائمًا أنه مسئول عني وأنه أب لنا جميعًا، ودائمًا فيه شيء يجذبني نحو الأزهر وديني".وأوضحت بكير أن مكتب شيخ الأزهر تواصل معاها صباح اليوم، وطمأنها أنها ستولي رعاية فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدة أن فضيلة الإمام لن يخذل أحد أبدًا، وتابعت: "نحن نتعلم من فضيلة الإمام كل شيء فهو لنا الأب والمعلم والقدوة، وعندما نراه نشعر بأنه أحن إنسان في الكون متواضعًا سهلًا لينًا، كلامه يخترق القلب".كانت زينب بكير قد نشرت مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وجهته لفضيلة شيخ الأزهر تشكو فيه من ضيق الحال بعد وفاة زوجها..