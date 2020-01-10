مستشار بأكاديمية ناصر: الشائعات أخطر سلاح موجود حاليًا

وأوضح، أن حروب الشائعات التي تستخدمها الدول عن طريق الاستعانة بجزء بسيط من الحقيقة وجزء كبير جدًا من الشائعات والحقائق الزائفة، منوهًا بأن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في حروب اللاعنف في بعض المجتمعات نتج عنه استخدام وسائل الاقتتال الجماعي.

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العالم يعيش حروبًا معاصرة أو ما يعرف بحروب اللاعنف في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن مرحلة حروب اللاعنف تفتت المجتمعات وتؤثر عليها دون استخدام السلاح.وأضاف محمد زكي الألفي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الحروب التي تستخدمها الدول لتفتيت المجتمعات في الوقت الحالي وتفريقها أصبحت تعتمد على الحروب النفسية وأخطر سلاح فيها "الشائعات".