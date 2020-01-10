الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار بأكاديمية ناصر: الشائعات أخطر سلاح موجود حاليًا

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:51 م
اللواء محمد زكي الألفي
اللواء محمد زكي الألفي
ياسمين عباس
طباعة
قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العالم يعيش حروبًا معاصرة أو ما يعرف بحروب اللاعنف في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن مرحلة حروب اللاعنف تفتت المجتمعات وتؤثر عليها دون استخدام السلاح.

وأضاف محمد زكي الألفي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الحروب التي تستخدمها الدول لتفتيت المجتمعات في الوقت الحالي وتفريقها أصبحت تعتمد على الحروب النفسية وأخطر سلاح فيها "الشائعات".

وأوضح، أن حروب الشائعات التي تستخدمها الدول عن طريق الاستعانة بجزء بسيط من الحقيقة وجزء كبير جدًا من الشائعات والحقائق الزائفة، منوهًا بأن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في حروب اللاعنف في بعض المجتمعات نتج عنه استخدام وسائل الاقتتال الجماعي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة

منذ ساعة و نصف

بالذخيرة الحية وأحدث الأسلحة.. القوات المسلحة تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

بالذخيرة الحية وأحدث الأسلحة.. القوات المسلحة تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

الجيش الليبى يمنع إبحار السفن إلى ميناءى مصراتة والخمس

أيام زمان

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

الباراسيتامول يحولك لـ «زومبي»

أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية

دراسة: مناشف الحمامات منازل للجراثيم

اللسان أحد الأسباب الرئيسية للاختناق.. تعرف على السبب

الرئيس نيوز

احتفالية عالمية بمرور 150 عاما على إنشاء الكنيسة المرقسية

إيران تملك وثائق تمنع الطائرة الأوكرانية بالطيران بسبب «مشكلة ميكانيكية»

السيسى يبحث مع بوتين هاتفيا تطورات القضية الليبية والتهدئة فى الخليج

إطلاق نار على قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا

منوعات

أستراليا تنهي حياة الحيوانات المصابة بحروق

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

كشكول

منح درجتي دكتوراه وخمس درجات ماجستير بجامعة الوادي الجديد

اختيار رئيس أسوان الأزهرية ضمن أفضل الشخصيات المؤثرة بالمحافظة في 2019

"لم يعطلوا المرور".. طلاب بالأزهر يصلون الجمعة أمام المدينة الجامعية "صور"

تعرف على موعد إعلان نتائج الامتحانات بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

مقالات الرأي
محمد المعتصم
رجب طيب «أردوغاز»
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
المزيد

الثقافة

«قهوة حبشي» و«اللذة والمتعة» على مائدة دار العين.. الثلاثاء

«الدرس الأول» فى افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع بالهناجر

مصادر: أحمد أبو خنيجر يفوز بجائزة ساويرس للمرة الثالثة

فتحى إمبابى ضيف صالون سحر الرواية.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك