نتنياهو يؤجل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية

قرر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتيهة ولايته وزعيم حزب الليكود، تأجيل اجتماع الحكومة الأسبوعي، والذي كان مقرر له الأحد المقبل، من أجل التصديق على تعيين 4 وزراء خلفا له في الحقائب التي استقال منها، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال.



ويأتي ذلك القرار بعد إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية تأجيل الموافقة على تعيين أربعة وزراء جدد خلفاء لنتيناهو في الوزارات التي يشغلها، من اجل النظر فيها وفي مدى أهميتها للحكومة الإسرائيلية الانتقالية.



ورفضت المحكمة الإسرائيلية الالتماس المقدمة لديها بشأن تعيين نتنياهو لنفتالي بينيت في منصب وزير الجيش، قائلة إن هذا القرار جاء في مساعي تشكيل حكومة جديدة، كما أنه لا يجب النظر في مثل تلك التعيينات.