بومبيو: واشنطن مستعدة لدعم ومساعدة أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن واشنطن مستعدة لدعم ومساعدة أوكرانيا في تحقيقات تحطم طائرتها في إيران.



وأفاد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقى دبلوماسيين أميركيين، وحصل منهم على معلومات مهمة بشأن الطائرة المنكوبة وسيتم تحليلها.



وقال الرئيس الأوكراني، اليوم، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.



وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق، اليوم الجمعة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".



وصرحت إيران، اليوم الجمعة، بأنها تستطيع التأكيد أن طائرة البوينج الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء بالقرب من طهران، "لم تصب بصاروخ".



وأفادت وسائل إعلام محلية بأنَّ الطائرة، التي كان على متنها 176 شخصًا، سقطت فوق طهران، فيما قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.



ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة، وهي من طراز «بوينج 737»، سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».



وأعلن التليفزيون الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي سقطت فوق العاصمة طهران بعد إقلاعها.