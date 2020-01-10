«التنسيق الحضارى»: حديقة الأزبكية رئة وسط البلد.. وخطة لتطويرها

قال محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن مصر كانت لديها سابقًا حدائق متفردة على مستوى العالم، ولكن بفعل التغيرات العمرانية اختفت بعضها، مشيرًا إلى أن "حديقة الأزبكية" تعد من أهم الحدائق التراثية الموجودة في وسط المدينة.



وأضاف محمد أبوسعدة، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الإسكان وضعت خطة مستقبلية لتطوير حديقة الأزبكية، لأنها تعد رئة داخل وسط المدينة.



وأشار إلى أن مشروع الحدائق التراثية، يعد من أهم مشاريع الوزارة، لأن هذه الحدائق تختلف تمامًا عن باقي الحدائق بما تحتويه من نباتات نادرة.



وأوضح أن حديقة الفسطاط تدخل ضمن الحدائق التراثية، مشيرًا إلى أن المعالم الموجودة داخلها أصبحت تندرج تحت مسمى الآثار والمعالم الحيوية، بالإضافة إلى وجود مشروع لتطوير المنطقة الموجودة خلف سور مجري العيون، وإعادة صياغة منطقة المدابغ.