الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التنسيق الحضارى»: حديقة الأزبكية رئة وسط البلد.. وخطة لتطويرها

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:36 م
حديقة الأزبكية
حديقة الأزبكية
ياسمين عباس
طباعة
قال محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن مصر كانت لديها سابقًا حدائق متفردة على مستوى العالم، ولكن بفعل التغيرات العمرانية اختفت بعضها، مشيرًا إلى أن "حديقة الأزبكية" تعد من أهم الحدائق التراثية الموجودة في وسط المدينة.

وأضاف محمد أبوسعدة، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن وزارة الإسكان وضعت خطة مستقبلية لتطوير حديقة الأزبكية، لأنها تعد رئة داخل وسط المدينة.

وأشار إلى أن مشروع الحدائق التراثية، يعد من أهم مشاريع الوزارة، لأن هذه الحدائق تختلف تمامًا عن باقي الحدائق بما تحتويه من نباتات نادرة.

وأوضح أن حديقة الفسطاط تدخل ضمن الحدائق التراثية، مشيرًا إلى أن المعالم الموجودة داخلها أصبحت تندرج تحت مسمى الآثار والمعالم الحيوية، بالإضافة إلى وجود مشروع لتطوير المنطقة الموجودة خلف سور مجري العيون، وإعادة صياغة منطقة المدابغ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبى يمنع إبحار السفن إلى ميناءى مصراتة والخمس

منذ حوالي 20 ساعة

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إنشاء مدينة طبية عالمية بمصر

منذ أقل من ساعة

السيسي وبوتين يناقشان سبل حل الأزمة الليبية

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

بالذخيرة الحية وأحدث الأسلحة.. القوات المسلحة تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

أقوال عشيقة طبيب لقى مصرعه أثناء الهرب من منزلها بالهرم

الجيش الليبى يمنع إبحار السفن إلى ميناءى مصراتة والخمس

أيام زمان

أسرار نجاة الصغيرة.. تقرأ «يس» قبل كل حفل ومثلت مع نزار قباني

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

الباراسيتامول يحولك لـ «زومبي»

أعراض خفية تشبه الإنفلونزا تؤدي لنوبات قلبية

دراسة: مناشف الحمامات منازل للجراثيم

اللسان أحد الأسباب الرئيسية للاختناق.. تعرف على السبب

الرئيس نيوز

إيران تملك وثائق تمنع الطائرة الأوكرانية بالطيران بسبب «مشكلة ميكانيكية»

السيسى يبحث مع بوتين هاتفيا تطورات القضية الليبية والتهدئة فى الخليج

إطلاق نار على قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا

السيستاني يخرج عن صمته ويندد بالهجمات الإيرانية والأمريكية على العراق

منوعات

أجمل 5 قلاع في الدنمارك.. إحداها تشبه القصص الخيالية

ثوران بركان جبل "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك

بـ 9 ملايين يورو.. مجوهرات مسروقة للبيع في إسرائيل

طالب يكتشف كوكبًا بعد أيام من تدريبه في «ناسا»

كشكول

منح درجتي دكتوراه وخمس درجات ماجستير بجامعة الوادي الجديد

اختيار رئيس أسوان الأزهرية ضمن أفضل الشخصيات المؤثرة بالمحافظة في 2019

"لم يعطلوا المرور".. طلاب بالأزهر يصلون الجمعة أمام المدينة الجامعية "صور"

تعرف على موعد إعلان نتائج الامتحانات بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

الأوقاف: الخيانة والعمالة أحد أسباب سقوط الدول

ما حكم عدم السماع لخطبة الجمعة؟

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الفتح الملكي بعابدين

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

مقالات الرأي
محمد المعتصم
رجب طيب «أردوغاز»
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
المزيد

الثقافة

«قهوة حبشي» و«اللذة والمتعة» على مائدة دار العين.. الثلاثاء

«الدرس الأول» فى افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع بالهناجر

مصادر: أحمد أبو خنيجر يفوز بجائزة ساويرس للمرة الثالثة

فتحى إمبابى ضيف صالون سحر الرواية.. غدًا

صفحتنا ع الفيس بوك