الأمطار تحول بلطيم لفينيسيا كفر الشيخ

اضطر أهالي مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، لاستعمال القوارب للتنقل خلال الشوارع، بعد أن أغرقت مياه الأمطار مدينة بلطيم، بسبب هطولها المتواصل على مدار ثلاثة أيام.



وأعرب أهالي بلطيم عن استيائهم الشديد لغياب مسئولي الوحدة المحلية، والتقاعس عن رفع مياه الأمطار من شوارع المركز والمدينة، التي تسببت في غرق عدّة منازل، بعد أن ارتفع منسوب المياه في شوارع المدينة، حيث عجزت روافع الصرف عن استيعاب كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.



بدأ الطقس اليوم الجمعة، في التحسن نسبيًا مع سطوع للشمس على أنحاء متفرقة بالمحافظة، وذلك عقب موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت درجات الحرارة 16 درجة مئوية، وسرعة الرياح 13 كم في الساعة.