تجاوزت 4 ملايين جنيه.. «التضامن» تكشف حجم مبيعات «ديارنا»

تلقت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول مبيعات معرض "ديارنا" للحرف التراثية واليدوية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تجاوزت المبيعات ٤ ملايين جنيه.



وأكدت نيڤين القباج، في تصريحات اليوم، أن معرض ديارنا هو أكبر معرض للحرف اليدوية والصناعات التراثية يقام على مساحة 3000 متر ويعرض فيه أكثر من 540 عارضًا من مختلف محافظات مصر لمختلف أنواع الصناعات اليدوية كالنحاس والمنسوجات والخزف والسجاد والفخار وغيرها من المنتجات التراثية.



وأشارت وزير التضامن إلى التنوع الكبير في المبيعات ما بين منتجات الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات والمفروشات، إلى جانب منتجات الفيوم ضيف شرف المعرض، بالإضافة للتنوع في أعمار زوار المعرض مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من كل الشرائح العمرية بزيارة المعرض، مضيفة أن الإقبال مقبول في ظل موسم الامتحانات.



ويستقبل معرض "ديارنا" الزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، جميع أيام الأسبوع وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر.