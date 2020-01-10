نجل الشيخ الطبلاوي: والدي بخير وخبر وفاته شائعة

أكد محمد محمد الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي، أن والده بخير ولا صحة للإشاعات التي تم تداولها مؤخرًا حول وفاته.



قال في تصريحات لـ"الدستور": ما تم تداوله من أخبار حول وفاة والدي، ما هي إلا إشاعات مغرضة، تحاول النيل منه، وإحداث بلبلة أو تفاعل مع بعض الصفحات أو المواقع".



بعث محمد رسالة طمأنينة لكل عشاق القارئ، وأكد أنه بخير وبصحة جيدة، لافتًا إلى أن هذه الشائعات تقلق الشيخ ومحبيه.