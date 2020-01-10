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سياسي

6 وزراء في البرلمان لمناقشة عدد من الملفات.. الأحد

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:28 م
البرلمان
البرلمان
عائشة حسن
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يشارك وزراء المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، الأحد، في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات العالقة واستعراض خطط واستراتيجيات الحكومة لتنفيذها.

حيث يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى حسم جدل مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، وأزمة عمال التشجير، بحضور السيد القصير وزير الزراعة، بالإضافة إلى الاستماع لخطة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لتطوير الصناعة المحلية.

وقال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم أزمة مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، وأزمة تثبيت عمال التشجير، بحضور 4 وزراء، هم: الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسيد القصير وزير الزراعة ووليد المصري وزير التنمية المحلية، مشيرا إلى أن وزارة المالية وعدت بعقد مشاورات على مدار الأسبوعين الماضيين، مع الوزراء المعنيين لحسم الشكل النهائي لصياغة مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، والإقرار النهائي للجنة سيكون يوم الأحد.

وأوضح عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة ستستمع لوزارتي المالية والزراعة بشأن قواعد البيانات الخاصة بعمال التشجير، وعددهم حتى الآن داخل الوزارة، وبعدها ستستمع اللجنة لخطوات وإجراءات الحكومة في أزمة تثبيتهم براتب شهري وتعيينهم كباقي الموظفين الذي يعملون داخل أروقة الوزارة.

وتحضر وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، بعد غد الأحد، لبحث خطة الوزارة الجديدة لمواجهة السلع مجهولة المصدر المتواجدة بالأسواق المصرية، وكذلك استراتيجية تنشيط القطاع الصناعي وزيادة معدلات نمو هذا القطاع والمساهمة الفعالة في الناتج القومي وتحريك عجلة الاقتصاد في ظل الأعباء الشديدة الملقاة على عاتق الصناعة المصرية.

ويشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في اجتماع لجنة الصناعة، يوم الاثنين المقبل، لاستكمال مناقشة ملف صناعة الورق وتطويرها كصناعة محلية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.

وفي سياق متصل، حدد مجلس النواب، خلال جدول أعماله، يوم الثلاثاء، جلسة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، ضد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسبب سوء الخدمات الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بالجيزة.

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