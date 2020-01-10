6 شروط للحصول على إعانة البطالة بقانون المعاشات الجديد

تسعى الحكومة، خلال الأيام المقبلة، إلى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.



ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على تعويض البطالة كالآتي:



1- أن يكون المستفيد منه مشتركًا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل.



2- يستفيد المشترك من إعانة البطالة لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني.



3- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.



4- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.



5- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.



6- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.