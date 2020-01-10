نيڤين القباج تتفقد «ديارنا» للاطمئنان على سير العمل

تفقدت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، معرض ديارنا للحرف اليدوية والأسر المنتجة؛ للاطمئنان على سير العمل في المعرض ومعدلات الإقبال وحجم المبيعات.



والتقت وزيرة التضامن- خلال الجولة- عددًا من العارضين للاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم من معارض ديارنا خلال الأشهر القادمة، وناقشتهم في مستويات الجودة وطرق التسعير وأكثر عناصر الجذب المطلوب توافرها في المعروضات.



وشددت "القباج" على ضرورة الاهتمام بجودة المنتج ومنحه الصبغة المعبرة عن الهوية المصرية، وروح الصانع المصري ومواكبة أحدث أساليب التصميم في العالم.



ويستقبل معرض "ديارنا" الزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، جميع أيام الأسبوع، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر.