تعرف على البنود الرئيسية لحروب الجيل الرابع (فيديو)

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إن حروب الجيل الرابع لها 4 بنود رئيسية، وهي: الحرب بالوكالة والهدف منها انقسام الجيوش وتفتيتها وزرع الإرهاب في الدولة المستهدفة، والنوع الثاني يتمثل في هدم الدولة من الداخل، ولها إجراءات للتأثير في المجتمع الدولي.



وأضاف "الغباري" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك نوعًا يتمثل في الحصار الاقتصادي للدولة بحيث إنها لا تنمو أو تتقدم، إضافة إلى النوع الأخطر، والذي نعيشه الآن وهو ممارسة الحرب النفسية والوسيلة المستخدمة بها نشر الشائعات.



وأشار إلى أن الإشاعات المروجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تكون خطورتها في أنها تكون موجودة ضمن جزء من الحقيقة، والهدف منها هو إحداث البلبلة والتفكك بالتناقضات، وخفض الروح المعنوية للمواطنين والقوى العسكرية، مناشدًا المواطنين بإدراك الحقائق جيدًا والتأكد من مصدر المعلومة.