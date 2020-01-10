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عالم

سفير إيران ببريطانيا: طهران لم تسقط الطائرة الأوكرانية

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:25 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين و منار أحمد
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قال السفير الإيراني لدى بريطانيا "حميد بايدينجاد"، اليوم الجمعة، إن بلاده لم تقم بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت جنوب غرب العاصمة "طهران".

وأعرب بايدينجاد- في مقابلة خاصة أجراها مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- عن تشككه فى مصداقية التسجيلات المصورة التي تظهر اصطدام صاروخ بالطائرة، مشيرًا إلى أن إيران واثقة من جانبها أنه لم يتم إطلاق صاروخ في تلك المنطقة في ذلك الوقت.

وعند سؤاله عن التسجيلات المصورة التي حصل عليها تليفزيون أمريكي، والتي يبدو أنها تظهر قيام جرافات بتطهير موقع تحطم الطائرة، قال بايدينجاد إن مثل هذه الادعاءات "سخيفة للغاية"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن عدم الحكم على هذه التسجيلات المصورة في حال عدم معرفتنا بمصداقيتها".

يشار إلى أن الطائرة الأوكرانية، وهي من طراز "بوينج 737"، كانت تقل 176 شخصا عندما تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي بالقرب من العاصمة الإيرانية (طهران)، أول أمس الأربعاء، بسبب مشاكل فنية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية.

وكان رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" قد صرح بأن لديه معلومات استخباراتية من عدة مصادر تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها بواسطة صاروخ إيراني أرض- جو، مضيفا أن هذا قد يكون حدث عن غير عمد، كما قدم رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ورئيس وزراء استراليا "سكوت موريسون" بيانات مماثلة.

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