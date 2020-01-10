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مصر

بالذخيرة الحية وأحدث الأسلحة.. القوات المسلحة تنفذ مناورة عسكرية بمشاركة جميع التشكيلات

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:25 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
الدستور
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تشهد الأيام القليلة المقبلة قيام القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كل العدائيات على كل الاتجاهات الاستراتيجية فى توقيت متزامن.

وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيدًاعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية.

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