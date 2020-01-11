طلب إحاطة لـ4 وزراء بشأن قواعد بيانات المستحقين للدعم الحكومى

أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، تأييده التام لبدء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط بما يسهم في ضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وقال «مسعود»، في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء التموين والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، إنه يجب على الحكومة أن تعلن أولًا من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لديها عن الشرائح من المواطنين الذين لا يستحقون الدعم والشرائح الأخرى التي تستحق الدعم، متسائلًا: «هل تتوفر لدى الحكومة البيانات الحقيقية والكاملة عن غير المستحقين للدعم والمستحقين له ؟ وماهي المعايير التى سيتم تحديدها الإعلان عن المستحقين وغير المستحقين؟ وما هي قيمة الدعم النقدي لكل مواطن يستحق الدعم؟».



وأضاف«مسعود»، أنه يوافق على الدعم النقدي ولكن من خلال وضع شروط واضحة وحاسمة فى مقدمتها ضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلًا، وعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم مع ضمان وصوله فعلًا لمن يستحقه.



وأوضح «مسعود»، أن هناك إهدارا بمليارات الجنيهات في ملف الدعم بصورته الحالية، فهناك من لا يستحقون الدعم ويحصلون عليه قبل وصوله إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.