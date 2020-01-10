الأنبا موسي يترأس استقبال دفعة جديدة لخدمة اللاهوت الدفاعي

يترأس الأنبا موسى أسقف عام الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، حفل تخرج دفعات الأولى لخدمة اللاهوت الدفاعي، واستقبال الدفعة الجديدة لعام 2020، وذلك مساء اليوم، بكنيسة القديسين بمبنى أسقفية الخدمات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



يذكر أن أسقفية الشباب أنشأت «خدمة اللاهوت الدفاعي»، الذي يشرف عليها الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط البلد وسكرتير المجمع المقدس، وأعدوا مجموعة من الخدام تحت إشراف القس متى بديع الكاهن بأسقفية الشباب لمواجهة وتقليل خطر الإلحاد والتعامل معه، وتقديم الردود على ما يثيره الملحدون، وحماية الشباب من تيار العصر الإلحادي.