«الشوارع بحر».. الأمطار تُغرق منازل بلطيم (صور)

أغرقت مياه الأمطار التي تعرضت لها محافظة كفرالشيخ، على مدار الثلاثة أيام الماضية، عدّة منازل في مدينة بلطيم الساحلية، بعد أن ارتفع منسوب المياه في شوارع المدينة، حيث عجزت روافع الصرف عن استيعاب كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.



وأعرب أهالي مدينة بلطيم عن غضبهم الشديد نتيجة تراكم مياه الأمطار بكثرة في شوارع المدينة، بعد أن عجز المواطنون عن الخروج من منازلهم، وتوقفت حركة التجارة تمامًا.



وقال محسن توفيق، أحد أهالي بلطيم، إن المدينة غرقت في مياه الأمطار خلال الأيام دون أدنى تحرك من القيادات التنفيذية أو المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.



وأكد فوقي خلف، أحد الأهالي، أن مياه الأمطار أغرقت عدّة منازل، وتسببت في تلف الأجهزة الكهربائية والأثاث الخاص ببعض المواطنين، نتيجة تراكم المياه في الشوارع، وارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي.



كما أوضحت هنية على، ربة منزل، أنها اضطرت إلى الخروج من منزلها لشراء بعض المستلزمات لأطفالها، بعد أن ارتدت حذاءً بلاستيكيًا برقبة للسير به في شوارع بلطيم، مضيفةً: "الشوارع عبارة عن بحر".



من جانبه، أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة؛ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة.



وشدد المحافظ على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.