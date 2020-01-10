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محافظات

تدهور شوارع الضبعة.. والمسئولون: المحافظ وافق على خطة التطوير

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:20 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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يعاني أهالي مدينة الضبعة، التابعة لمحافظة مطروح، من تدهور حالة الشوارع الرئيسية، والتي أدت إلى إعاقة حركة سير المواطنين والسيارات، ورصد "الدستور" حقيقة المشكلة.

قال هاني أبوقاوي أحد أبناء مدينة الضبعة، لـ"الدستور"، إن شوارع الضبعة لا تصلح للسير؛ بسبب أعمال الصرف الصحي، وعدم إعادة الشارع لأصله من قبل المقاول المسئول، وأدى ذلك إلى تدهور شوارع الضبعة بصورة لا توصف، "فهي الآن لا تصلح للسير حتى على الأقدام".

وأضاف أن أصحاب المحلات احتلوا الأرصفة فلا يوجد مكان للمواطن يمشي فيه، وتم إبلاغ المعنيين بالأمر قبل موسم الشتاء، "ولكن لا حياة لمن تنادي".

وصرح مصدر بمجلس ومدينة الضبعة بأن المجلس يعمل على مدار اليوم؛ لتحقيق الانضباط في الشارع وإزالة مياه الأمطار والإشغالات، وتمت إزالة 90% من الإشغالات.

وأشار إلى أنه تم عرض خطة للتطوير، ووافق عليها محافظ مطروح، وجارٍ الانتهاء من الاستعدادات، وتنفذ الخطة على 3 مراحل، تتضمن تطوير الوصلات المنزلية للصرف الصحي والمياه، والانتهاء من مصافي الأمطار، ورصف الشوارع.

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