تفاصيل وموعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد

كشف الشاعر تامر حسين، عن موعد وتفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد، ولماذا تأخر كل هذه الفترة، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر تامر حسين، صورة للهضبة عمرو دياب، معلقًا عليها قائلًا: "وأخيرًا قريبًا اللى قبل النزول بقى.. إمبارح أعلن الفنان عمرو دياب في حفلته في جدة أنه خلال الشهر ده هيعلن الميعاد وكل تفاصيل الألبوم".



وأردف: "وحقيقة بما إنى واحد من فريق العمل شهادة حق الراجل فضل يجود ويختار الأفضل لآخر وقت عشان تسمعوا ألبوم مُختلف زى ما اتعودتوا.. بثقتكم الدائمة في اسم عمرو دياب إن شاء الله ألبوم يليق بيكم.. صباح الأخبار الحلوة".