«لما الشتا يدق البيبان».. أجواء ساحرة بالقاهرة (صور)



في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، الشوارع خالية إلا من قلة قرروا الخروج في يوم إجازتهم الرسمية، بعضهم لقضاء حاجات عالقة لا يمتلكون الوقت الكافي لإنجازها طوال الأسبوع، والبعض الآخر من محبي الشتاء تحديدًا، للاستمتاع بهذا الجو الساحر، الذي بدأ دافئًا حتى سقطت الأمطار، ظهر اليوم.



حالة الطقس والإجازة الرسمية، تفسر عدم وجود عدد كبير من المواطنين في الشوارع على مدار اليوم، لكن من تبقى منهم شكل لوحة فنية تسعد من ينظر إليها.



ففي الصورة الأولى التي معنا والتي التقطت أثناء هطول الأمطار ظهر اليوم، نجد واحدًا من "أتوبيسات" هيئة النقل العام، والتي في الغالب ما تمتلئ عن آخرها بالمواطنين، وبها الكثير من المقاعد الخالية، عدد دون العشرة من المواطنين الذين يرتدون الزي الشتوي، كلُ يفكر في السبب الذي خرج لأجله.

ويزين مشهد المواطنين داخل الحافلة الحكومية، شكل الأمطار وهي تطرق الشبابيك، وكأنما تنادي على أصحابها، للاستمتاع بهذا المنظر الشتوي الساحر.



أما الصورة الثانية، ننتقل فيها من الأرض إلى السماء، الطيور ليست لها إجازة رسمية، ولكن الجو القارس والأمطار، لم تمنعهما من الطير والتحليق، في سماء تبدو جميلة، رغم الغيوم، ورغم المطر.